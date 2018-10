„Ze wszystkich sąsiednich krajów Rosja jest jedynym państwem, które zagraża suwerenności Białorusi, jest wrogiem tego kraju i jego mieszkańców, i nawet nie próbuje tego ukrywać. Decydujcie sami – zwrócił się do Białorusinów. – Na terytorium waszego kraju znajduje się potężna rosyjska grupa wojsk, zdolna w odpowiednim czasie pokonać opór białoruskich sił zbrojnych, zniszczyć je i stworzyć warunki do aneksji Białorusi przez Rosję”- napisał Portnikow.

Jednak Warszawa dąży do powstania bazy wojskowej USA nie po to, by atakować Białoruś, ale po to, by bronić się białoruskim „sojusznikiem” – nieprzewidywalną autorytarną Rosją.