Wiśniewski ROZWODZI SIĘ 4. raz!!! 'Teraz czas na męża'

Choć Michał Wiśniewski i jego zespół Ich Troje lata świetności mają już za sobą, wokalista od czasu do czasu stara się o sobie przypomnieć.

Zwykle ma to związek z kolejnymi ślubami i rozwodami. Czwarta żona muzyka, Dominika Tajner-Wiśniewska (córka Apoloniusza Tajnera), poinformowała niedawno na Facebooku, że rozwodzi się z mężem. Związek Wiśniewskiego i Tajner trwał siedem lat. Wcześniej lider Ich Troje był żonaty z byłą wokalistką zespołu, Magdą Femme, tancerką- Martą "Mandaryną" Mandrykiewicz (dwoje dzieci) oraz inną byłą wokalistką zespołu, Anną Świątczak (dwoje dzieci). Wiśniewski wielokrotnie opowiadał w mediach o miłości do Dominiki Tajner i zapewniał, że z obecną żoną chciałby spędzić już całe życie. Teraz okazuje się, że... wyszło jak zawsze.

Mimo iż rozwód, przynajmniej teoretycznie, nie jest wesołym doświadczeniem, Michała Wiśniewskiego nadal trzymają się żarty. Wokalista gościł w nowym programie TVP "To był rok".

Aktorka Anna Mucha setnie ubawiła się, widząc na ekranie teledysk sprzed dwudziestu lat, kiedy Ich Troje dopiero wspinało się na szczyty list przebojów. Wiśniewski paradował w pełnym makijażu i, co zostało mu do dziś, z dość "ciekawą" fryzurą. Wówczas piosenkarz nawiązał do ostatnic zdarzeń z życia prywatnego.