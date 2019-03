Wiśniewska: My nie wysyłamy polskich dzieci na szczaw i mirabelki

Liderką listy PiS do Parlamentu Europejskiego w województwie śląskim jest eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska. Polityk wygłosiła mocne przemówienie na dzisiejszej konwencji regionalnej w Katowicach.

"To dla mnie zaszczyt i zobowiązanie być liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w woj. śląskim. Stać na czele biało-czerwonej drużyny, która z konkretnym programem. My,ludzie PiS, jesteśmy eurorealistami, wiemy po co tam idziemy i dlatego uważam, że UE może być silna siłą państw członkowskich, że UE powinna wrócić do swoich europejskich korzeni i może się rozwijać wtedy, kiedy będą rozwijać się państwa członkowskie"- podkreśliła polityk. Europosłanka wskazała, że Prawu i Sprawiedliwości zależy na silnej Polsce w silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej.