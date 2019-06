Wiosna Biedronia się rozpada! Odeszło 150 działaczy

ZarządcaStrefyBuforowejDonaldTusk 18.6.19 21:23

Biedronia to …. nie interesuje. On już w Brukseli i przez 5 lat będzie kasował 6717 euro na rękę od polskiego podatnika plus koszty utrzymania biura. O nic więcej przecież nie chodziło. Poza tym będzie do dyspozycji całej zachodniej lgbt.