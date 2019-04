,,Wilkołak''. Genialny film o polskich dzieciach z Auschwitz

Film nie tylko prawidłowo ukazuje realia 1945 roku, głodu, zbrodni niemieckich i rosyjskich, sieroctwa, hartu ducha Polaków, ale robi to w niezwykle atrakcyjnej i dynamicznej formie thrillera. Po śmierci opiekunki, dzieci z młodziutka Hanką się stają więźniami w opustoszałym pałacu otoczonym przez watahę psów służących Niemcom w obozach koncentracyjnych do terroryzowania więźniów. Pozbawione jedzenia i wody, doświadczone piekłem niemieckich obozów koncentracyjnych, polskie dzieci muszą stoczyć walkę o przetrwanie z wałachów niemieckich psów, które chcą zabić polskie dzieci. Co gorsza, wśród dzieci czai się psychopatyczny zdrajca. Akcja filmu jest niezwykle dynamiczna i przez każdą sekundę filmu trzyma w napięciu.

„Wilkołak” to wzór dla polskich filmowców jak robić atrakcyjne dla widzów a zgodne z realiami kino historyczne. Warto więc wybrać się do kina i kupując bilet docenić niezwykle wartościową pracę twórców tego filmu.

'Wilkołak” podobnie jak „Niepokonani” oddaje sprawiedliwość Polakom. W filmie Adriana Panka polskie dzieci wbrew wszystkiemu zachowują hart ducha, w obrazie Weira główny bohater polski oficer jest postacią heroiczną. Nie ma w nim nic brudnego, zepsutego, chorego, tego czym karmią nas od lat antypolskie media i kultura. Przepełniony miłością bliźniego oddaje swoje jedzenie głodnym, na własnych barkach niesie towarzyszy ucieczki, wykorzystuje swoją wiedzę, by przetrwać w dziczy, a co najważniejsze przemierza pół świata, by wyzwolić żonę od poczucia winy. Podobnie mu są i inni polscy uciekinierzy. Na ich tle postacią niezwykle tragiczną jest uciekający z nimi rosyjski kryminalista. Pragnący przeżyć za wszelką cenę, zezwierzęcony komunistyczną tyranią, mający marzenia, lecz zbyt zniewolony, uzależniony od ZSRR, by zdecydować się na dalszą ucieczkę za granicę.