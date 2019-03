Wildstein: Ideolodzy LGBT chcą zniszczyć rodzinę i podstawowe struktury społeczne

student erasmusa, nie sorosa 17.3.19 13:59

Mila p. Blaszczyk,

Czy wie pani dlaczego ja mam niebieskie oczy?

Nie tak dawno bo zaledwie pare dziesiatek tysiecy lat temu urodzony na stepach Azji chlopczyk byl mutantem, tj. mial pierwszy niebieskie oczy.

Mutacja ta zostala zakodowana w meskim chromosome.

Kazdy nowotwor jest mutacja, kazde dziecko urodzone z Down syndrome (trisomy 21) to genetic disorder-mutacja. Homoseksualizm to genetic disorder-mutacja i podobnie jak inne bedzie ludzkosci towarzyszyl. Ale nie jest przyszloscia, jest tylko, jak by to mozna wulgarnie okreslic; przylepi sie g...... okretu i mowi plyniemy.

Jedne pytanie jakie pozostaje otwarte na interpretacje:

Czy Universe to Elegant Design czy Intelligent Design. Nauka potwierdza, ze Universe to prawdziwie Intelligent Design w ktorym nie ma przypadkow.

Sa jedynie okazyjne mutacje.

Tak tez twierdzil Einstein i wielu po nim to powierdza.



Max - nietrafne porownanie. Obyczaje, kultura, polityka, etc. nie ma nic wspolnego z genetyka.