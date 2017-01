Wildstein do Cieleckiej: Zeszła Pani do poziomu neonaziolskiego frajerstwa

reklama

Magdalena Cielecka "zasłynęła" ostatnio wypowiedzią, w której porównywała się do ofiary Holocaustu. Na słowa aktorki "prześladowanej" za noszenie znaczka KOD postanowił odpowiedzieć Dawid Wildstein.

W wywiadzie dla "Newsweeka" Cielecka mówiła, że czuje się prześladowana i boi się o swoje niebezpieczeństwo:

"Chciałabym po prostu żyć, korzystać z tego, na co zapracowałam, co mogę wziąć od świata i światu dać. O takiej wolności mówię. Ale boję się, że do mojego schronu w każdej chwili może ktoś przyjść i zapytać, z kim śpię. Albo dlaczego ten człowiek, z którym śpię, jest nie tej narodowości, która się dziś w Polsce podoba" - żaliła się.

Jednak największe kontrowersje wzbudziła jej inna wypowiedź:

"Wracałam wieczorem tramwajem po manifestacji z przypiętym znaczkiem KOD. I siedział tam facet, czułam, że mnie rozpoznał. I on jakimiś dźwiękami, onomatopejami zwierzęcymi, próbował dać mi do zrozumienia, że mu śmierdzę. Poczułam się, jak - przepraszam za porównanie - żydowskie dziecko w tramwaju w czasie okupacji, które jest wystraszone i wie, że nie powinno w tym tramwaju być"

Na te słowa Cieleckiej w swoim wpisie na Facebooku zareagował Dawid Wildstein

"Do Magdaleny Cieleckiej.

Przeczytałem ostatnio, że poczuła się Pani jak żydowskie dziecko w trakcie Holocaustu, bo jakiś Pan w tramwaju krzywo się spojrzał na pani znaczek KOD.

Dlatego spieszę Pani wytłumaczyć. W przeciwieństwie do Pani...

Żydowskie dziecko w trakcie okupacji nie jeździło komunikacją miejską. Nie grało w teatrze i filmie. Nie jadło sushi, nie jeździło na wczasy na Maderę czy do Tajlandii. Nie biegali po balach i imprezach, nie robiło sobie kretyńskich sesji zdjęciowych ani nie udzielało jeszcze durniejszych wywiadów do poczytnych gazet. Nie zarabiało też ani nie żyło w sympatycznych warunkach lokalowych..

Dziecko żydowskie było wtedy mordowane, torturowane, gwałcone, gazowane, zagładzane. Żyło w koszmarne i piekle, którego, na szczęście, Pani nie zrozumie.

Swoimi durnymi tekstami pod publiczkę zeszła Pani do poziomu neonaziolskiego frajerstwa wołającego - "wujek Adolf zabrał żydowskie dzieci na obóz hihi".

Brawo. Jeśli ma Pani choć gram przyzwoitości - przeprosi. Czekam

A do reszty opozycji totalnej- róbcie co chce ta. Tańczcie i wyjcie szlagiery w sejmie. Jedzcie tam pizze i sushi, róbcie sobie przerwy w walce o wolność jadąc na wczasy do Portugalii, dawajcie się bić przez niewidzialnych policjantów. Spoko. Może macie rację. Ale przestańcie sobie wycierać buźki milionami niewinnie pomordowanych. Tyle możecie?"

emde/Facebook

3.01.2017, 10:10