Wiktor Świetlik: Kiszczak miał obsesję na punkcie Wałęsy

"To właśnie jest moim zdaniem najciekawsza diagnoza wypływająca z odkrytego dokumentu. Czesław Kiszczak jest dość mroczną postacią polskiej historii. Jednak sprytu oraz inteligencji nie można mu odmówić. To również wynika z listu. Niezwykle istotnym elementem jest również przyznanie się generała do niszczenia dokumentów Departamentu IV MSW" - mówił na antenie PR24 Wiktor Świetlik.

"Były prezydent powinien był się przyznać do swojej agenturalnej przeszłości. Po tym wszystkim, co zrobił dla wolnej Polski, nie da się go wykreślić z historii i ludzie by mu to wybaczyli. Wałęsa przerwałby w ten sposób link z Kiszczakiem, a on nie pisałby wtedy do niego takiego. Były prezydent od dłuższego czasu prezentuje postawę agresywną i atakuje tych, którzy wypytują go o przeszłość" - mówił na atenie PR24.