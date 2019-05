Wikipedia cenzuruje wzmianki o żydowskim pochodzeniu kolaborantów!

Anglojęzyczna Wikipedia wprowadza zmiany w hasłach dotyczących Żydów, którzy w czasie Holokaustu kolaborowali z Niemcami. Czy to element „pisania historii na nowo?” – zastanawia się jeden z użytkowników Twittera o nicku Wikipedysta, który trafił na te zmiany

Jeden z administratorów Wikipedii nazywa się Jayjg. Wikipedia powstała w 2001 roku, a on jest od jej początku. Jayjg przyczynił się do wprowadzenia ponad 127 tys. zmian na Wikipedii. Szczyt jego ostatniej aktywności przypada na przełom kwietnia i maja. To wtedy zmieniał narodowości osób pochodzenia żydowskiego, które w czasie Holokaustu kolaborowały z nazistowskimi Niemcami.