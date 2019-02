Więźniowie grożą głównie Prawicy

Wirtualna Polska dotarła do listy ok. 50 przestępców, którzy z więzienia grożą osobom publicznym, ewentualnie szukają kogoś, kto zaatakuje nie lubianego polityka lub np. prokuratora. I co ciekawe, jeśli chodzi o polityków, to głównie straszeni są przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, lub związany z tą formacją prezydent Andrzej Duda. Podamy tu kilka przykładów.