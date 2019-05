,,Więź'' publikuje ohydny apel w obronie profanacji

Tomek 7.5.19 17:37

Przede wszystkim trzeba się modlić w intencjach wynagradzających i to nie od przypadku do przypadku ale codziennie. Różaniec i Koronka. Do tego warto podjąć jakieś wyrzeczenie - odmówić sobie jakiejś przyjemności. Modlić się za tych co obrażają Świętości nasze. Różne są przyczyny, że ktoś walczy z Kościołem i Bogiem, czasem to nie jego wina, czasem to wina rodziców, którzy zamiast wychowywać, zajmowali się karierą czy wręcz dawali zły przykład.

Zastanawia mnie tylko przyczyna obecnego wzmożonego ataku na wiarę. Co to może oznaczać, jakie są przyczyny, czy czeka nas jakiś przełom niebawem?