Wierni kibice Wisły Kraków wspierają ją finansowo

Autentycznych przyjaciół poznaje się w biedzie, a oddanych klubowi kibiców po tym, do jakich poświęceń dla niego są gotowi, kiedy przeżywa on poważny kryzys sportowy bądź finansowy. Często oba ta zjawiska występują razem, zdarza się jednak i tak, że pomimo znakomitych wyników sportowych klubowa kasa świeci pustkami lub vice versa: jest pełna, a zawodnicy spisują się kiepsko.

Z pierwszym przypadkiem mamy obecnie do czynienia w drużynie piłkarskiej Wisły Kraków. Futboliści nie zawodzą wiernych fanów, czego dowodem jest wysokie miejsce w tabeli, lecz pensje nie są im wypłacane od czterech miesięcy. Z prawnego punktu widzenia mogliby już składać wnioski o rozwiązanie kontraktów z winy klubu, ale ustalili we własnym gronie, że do końca roku wstrzymają się takimi decyzjami.