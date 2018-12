Wiemy, z kim Polacy zagrają w eliminacjach do Euro 2020!

Polacy trafili tym razem do grupy G. Poza nami o awans do finałów Mistrzostw Europy walczyć będzie:

Początek fazy grupowej kwalifikacji do ME to marzec. 2019 roku. W listopadzie z każdej grupy wyłonione zostaną dwie najlepsze drużyny, które zagrają w finałach. Na marzec 2020 roku zaplanowano z kolei baraże.