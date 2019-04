Wiemy, kiedy ruszy 'okrągły stół' ws. oświaty. Premier: Chcemy, żeby wszyscy byli wygrani

Szef polskiego rządu wezwał w Krakowie opozycję i związki zawodowe do udziału w dyskusji na temat jakości edukacji.

"Bardzo obawialiśmy się tego - mam na myśli całą Polskę, rodziców, uczniów - co to będzie w szkołach, w których rzeczywiście ten protest był zaogniony uda się zorganizować te egzaminy. A więc udało się zorganizować te egzaminy, również dzięki wolontariuszom, osobom, które pomagały w organizacji"- podkreślił Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z wicepremier Beatą Szydło.

Premier apelował, aby rady pedagogiczne zaklasyfikowały maturzystów do egzaminów dojrzałości, gdyż dla tych młodych ludzi jest to "bardzo ważny moment".

Premier na konferencji prasowej poświęconej tematowi edukacji poinformował, że rząd proponuje okrągły stół edukacyjny w czterech obszarach. - Pierwszy to uczniowie, drugi - nauczyciele, trzeci - jakość edukacji i jakość kształcenia i czwarty umownie, roboczo nazwany - nowoczesna szkoła, czyli odpowiadająca wymogom drugiej a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku - powiedział premier. Polityk wskazał, że zależy mu na tym, aby w wyniku okrągłego stołu wszyscy byli wygrani.

"Żeby to było takie win-win, wygrany-wygrany. Żeby nie było tak, że strona rządowa, nauczyciele, związkowcy, czy ktoś inny w jakiś sposób triumfuje. Nam chodzi o jakość polskiej edukacji na lata do przodu"-podkreślił Morawiecki.

- Apeluję do opozycji, aby jutro czy dzisiaj zaapelowała do pana Broniarza, bo mają dobre, bliskie kontakty, w kontekście tego upolitycznienia, żeby zawiesić, przerwać ten protest, bo on nie służy poprawie jakości naszego szkolnictwa(...)Zapraszamy serdecznie z panią premier Beatą Szydło już na przyszły piątek, 26 kwietnia, na godz. 12. Zapraszamy na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji, spodziewamy się dużego zainteresowania"-wskazał szef rządu, przekonując, że okrągły stół stworzy "możliwość dogadania się".