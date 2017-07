Wiemy co łączy policjantów, którzy pobili staruszkę

Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak Lidia S. i Piotr L. - policjanci – podczas brutalnej interwencji pobili Bronisławę D. - 84-letnią staruszkę za to, że ta ukradła ze sklepu ogórki oraz konserwę, bo była głodna. Jak się okazuje, to nie pierwsze przewinienie obu policjantów.