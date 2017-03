Wielkopostny cud: Owsiak - PiS mówi prawdę

reklama

"PiS mówi prawdę!" - pisze szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak. O co chodzi? Co się stało, że Owsiak przyznaje rację PiS-owi? Chodzi o program 500+, a konkretnie jego dobry demograficzny wpływ.

"Sprawdziliśmy! W tym przypadku PiS ani trochę się nie pomylił i zakomunikował wszem i wobec prawdę najprawdziwszą" - pisze Owsiak.

"To, że w liczbie urodzeń Polaków drgnęło pozytywnie, pisałem już jakiś czas temu. Dzisiaj zapytano o to panią Minister Rafalską, która cieszy się, że analogicznie do stycznia zeszłego roku urodziło się więcej dzieci. Pani Minister podała cyfrę 35 tys. dzieci. Według naszych danych - które są najbardziej aktualnymi, bo pochodzą z bazy danych Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – w styczniu 2017 roku urodziło się o tysiąc mniej, czyli ok 34 tys. Tak jak Pani Minister, tak my również cieszymy się z tego wyniku" - dodaje szef WOŚP.

"Chciałbym, tak jak Pani, aby liczba urodzeń rosła i to zdecydowanie. Ma na to wpływ ogromna liczba czynników, zapewne też program „Rodzina 500+”" - stwierdza Owsiak.

30.03.2017, 9:30