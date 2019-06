Wielkopolska: W lesie znaleziono zwłoki ciężarnej

robaczek 26.6.19 9:35

ciekawe czy PONOWNIE ZABIL KATOLIK?!?



chrzescijanstwo religia smierci!!!! statystycznie w Poslce 95% przestępstw popełniają CHRZESCIJANIE!!!!



co z tym zrobimy kochani "PATRIOCI" ? ;]



no co począć? o zgrozo!!



KTOKOLWIEK?