Wielkiej koalicji nie będzie! Lider PSL stawia ultimatum Platformie: Albo Wiosna, albo my. To czas prawdy dla PO

Grzegorz Schetyna ma nie lada orzech do zgryzienia. PSL wyciągnęło wnioski po klęsce Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego i nie ma zamiaru startować z jednej listy z Wiosną Roberta Biedronia. Postawił Platformie Obywatelskiej ultimatum.

Wczoraj Robert Biedroń na konferencji prasowej poinformował, że partia upoważniła go do rozmów z Platformą Obywatelską w kwestii ewentualnego startu ze wspólnej listy w wyborach parlamentarnych. Schetyna napisał na twitterze, że informacja ta bardzo go ucieszyła. Problem w tym, że zupełnie odmienne zdanie ma lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kolejny start w takim układzie to porażka Ludowców, od których odwraca się coraz większa liczba wyborców.