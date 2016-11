Wielkie zwycięstwo irackiej armii, ISIS pokonane!

reklama

Jest to wielki sukces irackiej armii. Po długich i ciężkich walkach udało się wyprzeć dżihadystów z Mosulu.

Zmagania z terrorystami z Państwa Islamskiego były bardzo długie i trudne, trwały od wielu dni. W końcu armia iracka wyparła ISIS z Mosulu, czyli jednego z najważniejszych punktów na mapie zdobyczy organizacji terrorystycznej.

Komunikat wystosowany przez przedstawicieli irackiej armii po zwycięskiej bitwie o Nimrud nie pozostawia złudzeń:

"Żołnierze 9. dywizji zbrojnej całkowicie wyzwolili miasto Nimrud i wznieśli iracką flagę nad jego zabudowaniami, wcześniej powodując po stronie tzw. Państwa Islamskiego straty w ludziach i sprzęcie".

Nie jest to jedyna zdobycz Irakijczyków w ostatnim czasie. Niedawno z rąd terrorystów z ISIS odbito też chrześcijańskie miasto Bachdida. Miasto to jest jednym z największych skupisk chrześcijan w okolicach Mosulu. Niestety terroryści z Państwa Islamskiego wycofali się z tamtejszego kościoła, niszczyli wszystko co wpadło im w ręce - spalili Biblię, roztrzaskali figury świętych, zniszczyli obrazy i witraże.

13.11.2016, 19:45