Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu – Masoni nazywali go świętym!

reklama

Fot. wikipedia/cc0 reklama

Jaki status w masońskim Wielkim Wschodzie miał Wielki Mistrz? Dokumenty masońskie twierdzą: „Osoba Wielkiego Mistrza jest święta!” Oto jak w aktach z 1818 roku opisywano Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu:

"Wielki Mistrz jest głową Towarzystwa, tytuł jego: Najwspanialszy i Najpotężniejszy.

Będzie co rok obierany w Wielkim Wschodzie na uroczystość S. Jana w zimie, większością kresek sekretnych, z liczby Mularzów doskonałych, wysokimi światłami zaszczyconych, urodzeniem, przymiotami i cywilnymi lub wojskowymi urzędami znakomitych.

Może być tak długo potwierdzany, jak się Towarzystwu podobać będzie; lecz jego potwierdzenie, równie jako elekcja, następować ma większością kresek sekretnych (…). Mistrz Katedralny każdej Loży porządnej otwierać ją będzie tym sposobem: W Imię wielkiego świata Budownika i za przewodnictwem Najwspanialszego i Najpotężniejszego Wielkiego Mistrza N. otwieram etc., etc., etc.

Osoba Wielkiego Mistrza jest święta, a ktobykolwiek ubliżył poszanowaniu i posłuszeństwu, które mu przynależą, będzie natychmiast sądzony, po uczynionych Wielkiego Mówcy wniesieniach".

Źródło: Akt ogłoszenia i ustawy Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego (1818)

23.03.2017, 14:31