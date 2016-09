Wielki Brat ma cię w oku kamerki twego komputera

reklama

Dyrektor FBI mówi wprost - warto zasłaniać kamerę w swoim komputerze, by uchronić się przed inwigilacją.

Szef FBI James Comey wystąpił ostatnio na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. Przekonywał tam, że wszyscy użytkownicy komputerów powinni mieć się na baczności i zasłaniać kamery podłączone do swoich urządzeń. Porównał to do tak rutynowych działań jak włączanie alarmu w domu, czy zamykanie drzwi.

Comey stwierdził, że obecnie uruchomienie kamery i podglądanie użytkownika nie stanowi żadnego problemu dla hakerów. Na konferencji zorganizowanej przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych podkreślał stanowczo, że zabezpieczanie się przed podobnym atakiem powinno być normalną praktyką.

Podobne ostrzeżenia często są ignorowane i zakrawają na teorie spiskowe. Jednak jeżeli sam dyrektor FBI mówi wyraźnie, że inwigilowanie nas za pomocą kamer internetowych jest możliwe, tego sygnału nie wolno lekceważyć.

17.09.2016, 14:30