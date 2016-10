Wielka Pokuta na Jasnej Górze za grzechy całego narodu!

reklama

reklama

Do przebłagania za grzechy narodowe, w tym aborcję, pijaństwo, czy zawiść, wzywają organizatorzy„Wielkiej Pokuty”, która 15 października odbędzie się na Jasnej Górze. Będzie to modlitwa pokutna za wszystkie grzechy popełnione w Polsce. Każdy jest zaproszony 15 października na Jasną Górę, aby przeprosić Pana Boga za grzechy swoje i całego narodu.



Organizatorem modlitewnego spotkania jest Fundacja Solo Dios Basta. W całodniowej modlitwie pokutnej weźmie udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



Jak podkreślają organizatorzy, jest to wydarzenie całego Kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje.



„Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie. Przez wspólną ’Wielką pokutę’ możemy zmienić bieg historii, historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas” - piszą organizatorzy.



Spotkanie poprowadzi ks. Dominik Chmielewski, salezjanin, a konferencje i modlitwę poprowadzą ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu, misjonarze z Brazylii, przełożeni wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, oraz ks. Piotr Glas, egzorcysta.



Mszę św. o godz. 16.30 będzie celebrował abp. Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.



Jasnogórska pokuta rozpocznie się o godz. 11.00. Program wydarzenia został podzielony na trzy części. „Najpierw będziemy dziękować Stwórcy za wszelkie dobro, jakie dokonało się w historii naszego narodu. Po południu odprawiona zostanie Msza św. przez abpa Stanisława Gądeckiego, a wieczorem odbędzie się część pokutna, w której będziemy przepraszać Boga za grzechy naszego narodu” – mówi reżyser Lech Dokowicz, pomysłodawca i współorganizator ogólnonarodowej pokuty.



Podczas Wielkiej Pokuty konferencje i nabożeństwa będzie prowadził ks. Dominik Chmielewski, salezjanin. Szczególnie wieczorna część ma pozytywnie zaskoczyć tych, którzy przyjadą na Jasną Górę. „Choć forma będzie nowoczesna, to jednak odnosić się będziemy do tradycyjnej pokuty. Każdy, kto przyjedzie na Jasną Górę, zapamięta ten dzień do końca życia – przekonuje ks. Dominik Chmielewski – Zwracamy się też z apelem do duchowieństwa, aby 15 października w całej Polsce wystawiony był w kościołach Najświętszy Sakrament i by również odbywały się nabożeństwa pokutne”.



W wydarzeniu weźmie udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który udzielił organizatorom pasterskiego błogosławieństwa. „Inicjatywa Wielkiej Pokuty wpisuje się doskonale w Rok Święty Miłosierdzia oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W sakramencie pokuty i pojednania człowiek może doświadczyć pełnego miłosierdzia, przebaczającego spojrzenia Boga, który w Jezusie Chrystusie przyjmuje na siebie grzech i płynącą z niego śmierć, aby przywrócić człowiekowi życie” – podkreśla w liście do organizatorów abp Gądecki.



Spotkanie ma charakter otwarty i nie wymaga zapisu.

Organizatorzy Wielkiej Pokuty zapraszają wszystkich do modlitewnego czuwania przygotowującegodo tego wyjątkowego wydarzenia. Na nieustannej modlitwie przebłagalnej za grzechy Polaków, nazwanej „Jerycho Narodu Polskiego”, trwają już setki osób w całej Polsce, w swoich parafiach i w domach. Tekst tej modlitwy i szczegóły znajdują się na stronie Wielkiej Pokuty. „Chcemy wspólnie szturmować niebo nieustannie do 15 października, a potem jeszcze dłużej do zakończenia Roku Miłosierdzia - do 20 listopada” - piszą organizatorzy.



Dlatego dzisiaj wieczorem, 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej rozpocznie się całodobowe czuwanie przed Najświętszym Sakramentem na Jasnej Górze. Po Apelu Jasnogórskim, około godziny 21.30, w Kaplicy Sakramentu Pokuty zostanie zainaugurowane Jerycho Narodu Polskiego. Adoracja potrwa w tej Kaplicy do 6.00 rano, a potem będzie kontynuowana do kolejnego Apelu w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, i tak aż do dnia Wielkiej Pokuty.



oprac. BPJG

Źródło: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10494

/wykorzystano informacje ze strony www.wielkapokuta.pl oraz z artykułu Artura Stelmasiaka „Pokuta całego narodu” w 41 nr Tygodnika Katolickiego Niedziela/



Program:

Plac przed Szczytem

11.00-13.30 - dwie konferencje: Antonello Cadeddu i Henrique Porcu, misjonarzy z Brazylii, przełożonych wspólnoty Przymierze Miłosierdzia

13.30-15.00 - przerwa na obiad

15.00-16.30 - Koronka oraz konferencja ks. Piotra Glasa, egzorcysty

16.30-18.00 - Msza św. - abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

18.00-20.00 - Część pokutna ze świadectwami modlitwą i adoracją

20.00-21.00 - Czuwanie pokutne

zobacz więcej: wielkapokuta.pl

14.10.2016, 14:30