Wielka kontrola w KNF. Solorz zamieszany w aferę?

Według dziennikarzy RMF FM badających temat, kontrolę zlecił pełniący obowiązki szefa KNP Marcin Pachucki. Chodzi o "zbadanie prawidłowości procesu sprawowania nadzoru nad bankami Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA oraz Plus Bank SA".

Co ważne, po raz pierwszy w temacie afery pojawia się bank należący do miliardera Zygmunta Solorza. Wcześniej, nazwisko biznesmena nie pojawiało się przekazach na temat KNF.

"To oznacza, że wewnętrzna kontrola w KNF ma sprawdzić, czy Marek Chrzanowski polecał Kowalczyka także Zygmuntowi Solorzowi i co chciał za zatrudnienie go" – czytamy na stronie internetowej radia.