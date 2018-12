Wielką Brytanię czeka twardy Brexit? Bez porozumienia!

"Theresa May ogłaszała, że dojdzie do tzw. twardego Brexitu także po to, by wywrzeć presję na swoich parlamentarzystach. Chce, aby poparli oni wynegocjowaną umowę. Premier udała się też do europejskich stolic. Chciała sprobować przekonać liderów, by jeszcze raz wrócili oni do rozmów z Wielką Brytanią i znaleźli rozwiązanie, które usatysfakcjonuje parlamentarzystów. UE mówi jednak twarde nie" - mówiła publicystka Dziennik Gazety Prawnej na antenie PR24.