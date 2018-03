Wielka Brytania:Nieznani sprawcy zdewastowali polskie groby

Sprawa została nagłośniona na profilu British Poles na Twitterze i Facebooku. W mediach społecznościowych poinformowano, że na cmentarzu w Blockley w Worcestershire rozbito nagrobki oraz poprzewracano krzyże.

Na cmentarzu w Blockley spoczywa 122 Polaków, a wśród zdewastowanych mogił są nagrobki należące do polskich żołnierzy, którzy walczyli w II wojnie światowej. Sprawcy pozostają na razie nieznani, jednak lokalne władze obiecują, że uczynią wszystko, aby ich wykryć i ukarać.

Many graves of Poles and Polish soldiers were devastated at the cemetery in Evesham, Worcestershire. Perpetrators unknown. Sad day for our community. @BestBrin @JakubKrupa @DKShrewsbury @HuddlestonNigel @PolishEmbassyUK @ambassadorknott @ipngovpl @JSaryuszWolski @EveshamCops pic.twitter.com/v7OpjShJKb

