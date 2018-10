Wielka Brytania: Zakończył się proces imigranckiego gangu gwałcicieli

Co ciekawe, sprawa przez lata była "zamiatana pod dywan", a to ze względu na pochodzenie członków gangu. Mężczyźni dopuścili się w sumie 120 przestępstw seksualnych na dziewczynkach w wieku od 11 do 17 lat. Pedofile skrzywdzili w sumie 15 dziewcząt, a ich proceder trwał siedem lat.

"Zakres i waga tego, co robiliście, przekracza wszystko, z czym miałem wcześniej do czynienia. To była po prostu kampania gwałtów i innych przestępstw na tle seksualnym"-zwracał się do zwyrodnialców sędzia podczas procesu.