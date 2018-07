Wielka Brytania: Tak się zaszczuwa tych, którzy mówią prawdę

Sarah Champion, posłanka Labour Party, która otrzymała groźby śmierci, ponieważ potępiła wykorzystywanie seksualne dzieci przez Pakistańczyków, otrzymała wzmocnioną ochronę policyjną. O sprawie pisze portal Euroislam.pl.

Istnieją także obawy, że skrajna lewica i muzułmanie próbują usunąć ją ze stanowiska. Champion została oskarżona przez aktywistów w swoim okręgu w Rotherham o „rasizm na skalę przemysłową” za podkreślenie „wspólnej przynależności etnicznej” większości osób zamieszanych w skandal związany z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Atak na byłą członkinię gabinetu cieni laburzystów prowadzi organizacja charytatywna Just Yorkshire, która twierdzi, że przemawia w imieniu lokalnej społeczności pakistańskiej. Głównym sponsorem tej organizacji jest Joseph Rowntree Charitable Trust, szeroko krytykowana w 2015 roku za przekazanie 300.000 funtów grupie Cage, która opisała Mohammeda Emwaziego, znanego bardziej jako morderca Jihadi John w szeregach ISIS, jako „pięknego, młodego mężczyznę”.

Przyjaciele Champion mówią, że skrajna lewica oraz liderzy lokalnej społeczności pakistańskiej próbują zniszczyć jej reputację. Chcą aby zastąpił ją na stanowisku muzułmanin zasiadający w radzie Rotherham, gdyby zrezygnowała ze stanowiska lub nie została ponownie wybrana. „The Times” dotarł do korespondencji w której Jahangir Akhtar, były zastępca szefa rady South Yorkshire, określił ją jako „ogra” oraz ostrzegł: „Jeśli laburzyści chcą utrzymać się u władzy to muszą się jej bardzo szybko pozbyć”.

Najsilniejsze publiczne ataki na Champion, która prowadzi kampanię na rzecz ofiar seksualnego wykorzystywania dzieci, zostały podjęte przez organizację charytatywną Just Yorkshire z siedzibą w Rotherham. Jej lider oskarżył Champion o „podżeganie i zachęcanie do nienawiści wobec mniejszości” oraz „promowanie rasizmu” . Jednym z liderów jest także radykalny uczony, dr Waqas Tufail, który specjalizuje się w „islamofobii i rasizacji przestępstw”. Tufail zadrwił ostatnio z reprezentacji Anglii na Mundialu, opisując jej emblemat, trzy lwy, jako dziedzictwo kolonializmu, do którego lepiej pasowałyby „trzy jeże”.

Rotherham przyciągnęło międzynarodową uwagę w 2014 roku, kiedy niezależne śledztwo wykorzystywanie seksualne dzieci na szeroką skalę przez zorganizowane grupy Pakistańczyków. Ofiarami było co najmniej 1400 dziewczynek na przestrzeni 16 lat. Większość ofiar była biała, natomiast napastnicy zostali opisani jako „prawie wyłącznie” pakistańskiego pochodzenia. Skandal doprowadził do dochodzeń sądowych na terenie całego kraju oraz demonstracji grup prawicowych w mieście. Sytuacja zaostrzyła się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy Sarah Champion powiedziała „The Sun”, że Anglia „ma problem z Pakistańczykami gwałcącymi i wykorzystującymi białe dziewczynki”. Doprowadziło to do jej rezygnacji z funkcji w gabinecie cieni.

W marcu Just Yorkshire opublikowało raport na temat Sarah Champion, który został przygotowany wspólnie z Rotherham Taxi Association oraz Rotherham Council of Mosques. Opierał się on na ankiecie internetowej, w której zapytano 165 respondentów o wpływ wypowiedzi Champion na lokalną społeczność pakistańską. Współautorem raportu był Nadeem Murtuja, prezes Just Yorkshire. W raporcie stwierdzono, że Pakistańczycy czuli się „kozłami ofiarnymi, potencjalnymi kryminalistami oraz odhumanizowani”. Champion została oskarżona o „rozpalanie płomieni nienawiści rasowej” oraz postępowanie jak „neonazistowski zbrodniarz”.

Według „Timesa” raport ten doprowadził do gróźb śmierci, które otrzymała posłanka. Scotland Yard podwyższył jej stopień zagrożenia oraz doradził zaakceptowanie dodatkowej ochrony. Champion przeprosiła społeczność pakistańską w Rotherham za ” za każdą krzywdę lub niepożądaną reakcję, którą nieumyślnie spowodowała”, ale zaznaczyła, że raport Just Yorkshire „opiera się na bardzo ograniczonej ankiecie, rozesłanej poprzez siatkę kontaktów, która nie została ujawniona w raporcie”.

