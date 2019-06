Wielka Brytania: Sąd nakazał zabicie nienarodzonego dziecka niepełnosprawnej

Płód to nie dziecko! i wypadałoby to wiedzieć w XXI wieku! Druga sprawa to taka że jeśli ta osoba była niedorozwinięta to była też ubezwłasnowolniona i ktoś powinien o nią dbać, zabezpieczyć. Nie wspominając o tym, że wykorzystanie seksualne takiej osoby to przestępstwo!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha