Wielka Brytania: rodzice przeciwko homo edukacji dzieci

Nie ma niczego złego w homoseksualnych skłonnosciach. Złe jest uleganie im. Wtedy zostaje się gejem.



Nie można za to być katolikiem i aktywnym gejem, bo katolickie zasady i reguły życia wykluczają życie według ideologii gejowskiej. Może więc Auferetur mieć pewność, że to całkiem inne grupy.



Poza tym, jeśli Auferetur posiada podstawowe umiejętności matematyczne, to może coś policzyć i coś mu się rozjaśni.

Niech zliczy w niedzielę katolików w kościele i gejów w przybytkach gejowskich, potem niech doda do tego inne grupy społeczne, a osiągnie wartość ogółu społecznosci, czyli 100%.

Jeśli zaś teza o "podwójności" katolików i gejów w społeczeństwie byłaby prawdziwa, to Auferetur musiałby osiągnąć wartość 104%.

Niech więc Auferetur liczy, a matematyka go wyzwoli :)