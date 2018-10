Wielka Brytania: Ekstremizm szerzą już dzieci

Ekstremistyczna organizacja Hizb ut-Tahrir, nielegalna w kilkunastu krajach, wykorzystuje brytyjskie trzynastoletnie dzieci do rozpowszechniania książek popierających samobójcze zamachy bombowe i dżihad.

Hizb ut-Tahrir, która chce ustanowić państwo muzułmańskie z prawem szariatu, organizuje serię „roadshow” w całym kraju. Reporter, który uczestniczył incognito w wielu spotkaniach, kupił tam książki sugerujące, że samobójcze ataki są do przyjęcia. Dowiedział się też, że dżihad jest „obowiązkowy”, aby szerzyć przesłanie islamu. Grupa umożliwiła trzynastolatkowi sprzedaż broszur porównujących ludzi Zachodu do zwierząt w związku z ich „obrzydliwą rozwiązłością”, a także nakłanianie uczestników spotkania do unikania brytyjskiej kultury. Reporter widział także dziesięcioletnie dzieci, które biły modlitewne pokłony i czytały z Koranu na zebraniach – pomimo twierdzenia Hizb ut-Tahrir, że tylko osoby powyżej 16 roku życia mogą angażować się w ich pracę.

Rządowa ekspertka ds. walki z ekstremizmem Sara Khan obawia się, że islamscy ekstremiści rekrutują dzieci i studentów, by szerzyć „ideologię supremacji”. Eksperci ds. terroryzmu wezwali również rząd do zakazania grupie „radykalizacji dzieci” i rozpowszechniania ideologii państwa islamskiego „w sercu Anglii”. Dochodzenie „Daily Mail” wykazało również że: członek organizacji chwalił się, że ma aktywnych rekruterów na uniwersytetach, w tym na Oksfordzie, University College London i School of Oriental and African Studies – pomimo zakazu wystąpień na kampusach; inny mówca HuT powiedział: „Musimy próbować zmienić homoseksualistów”; uczestnicy spotkania zostali ostrzeżeni, że kobiety będą karane za opuszczenie domu bez burki; zwolennicy, którzy wierzą, że „dżihad” powinien być toczony przeciwko Izraelowi, popierają lidera Partii Pracy, Jeremy’ego Corbyna, za „mówienie o tym, jak to jest”.

Dwóch premierów próbowało zdelegalizować Hizb ut-Tahrir. Ale pomimo tego, że został wyjęty spod prawa w Pakistanie, Rosji i większości krajów arabskich, HuT pozostaje legalny w Wielkiej Brytanii.

Według dziennikarza, w Bradford około 13-letni chłopiec sprzedawał pięć książeczek dla ekstremistów (po dwa funty). Jedna, zatytułowana „Stand for Islam”, zawiera werset omawiający samobójcze zamachy bombowe i krytykujący Zachód. Publikacja usprawiedliwia ataki samobójcze: „Chociaż islam jest kategoryczny w zakazie popełniania samobójstw i mordowania niewinnych, nie oznacza to, że islam … oczekuje od muzułmanów zaakceptowania okupacji ich ziem i profanacji ich wierzeń, wartości i godności”.

Inna książka oferowana do sprzedaży miała tytuł: „Democracy is a System of Kufr” (Demokracja to system niewiernych”. Jej fragment: „Muzułmanie obowiązkowo muszą całkowicie odrzucić demokrację. To brud”. Książka dalej dyskredytuje homoseksualizm oraz twierdzi, że „seks ze wszystkimi zwierzętami” zyskuje popularność na Zachodzie.

dam/euroislam.pl