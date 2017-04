Wielką Brytanią czekają przedterminowe wybory

reklama

Premier Zjednoczonego Królestwa Theresa May chce, by już 8. czerwca odbyły się w jej kraju przedterminowe wybory. Jak tłumaczy, w dobie Brexitu państwo potrzebuje silnego przywództwa i politycznej jedności.

Według May wobec obecnych podziałów w brytyjskim parlamencie organizacja nowych wyborów leży w interesie narodu. Wniosek o przeprowadzenie przedterminowych wyborów May złoży w Izbie Gmin, niższej izbie parlamentu, już w środę. Jednak dla sukcesu May potrzebuje też wsparcia opozycji - wniosek musi poprzeć 2/3 posłów. Jest na to duża szansa - lider największej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn poparł na łamach mediów społecznościowych propozycję May.

Według aktualnych sondaży w wyborach zdecydowanie zwyciężyliby torysi Theresy May z poparciem 44 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasowałaby się Partia Pracy popierana przez 23 proc. Brytyjczyków.

18.04.2017, 13:25