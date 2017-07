Brytyjczycy odbierają paszporty terrorystom z ISIS

Wraz z upadkiem ISIS coraz częściej powraca pytanie – co z dżihadystami, którzy teraz mogą wrócić do krajów z których wyjechali? Wielka Brytania znalazła na to sposób – pozbawia paszportów dżihadystów oraz innych przestępców, którzy mogliby powrócić na Wyspy.

Teraz dokumentów pozbawiono już 150 osób. Obawy co do powrotu do Wielkiej Brytanii wojowników ISIS są coraz większe – stąd działania zmierzające do zminimalizowania takiego ryzyka.

„Sunday Times”, który podał tę informację, twierdzi, że w brytyjskich służbach trwa mobilizacja. Od ataków w Mestminsterze oraz Manchesterze dokumenty unieważniono już 30 osobom. Możliwe jest to jednak tylko w przypadku osób, które mają podwójne obywatelstwo. Według prawa międzynarodowego nie można zabrać dokumentu osobie, które przez to straciłaby przynależność państwową.

Wywiad Wielkiej Brytanii ostrzegał, że 300 osób może próbować wrócić do kraju i teraz tutaj siać chaos i zniszczenie. Jesienią ma mieć miejsce przegląd oraz reforma brytyjskiego prawa antyterrorystycznego, aby dać więcej uprawnień służbom. „Sunday Times” w komentarzu ocenia:

„Zagrożenie jest realne. Nie ma mowy o czymś takim jak zbytnia czujność”.

dam/IAR,Fronda.pl