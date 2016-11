Wielka akcja przeciw islamistom w Niemczech!

reklama

Fot. Pixabay reklama

Niemiecka policja przeprowadziła wczoraj rano bezprecedensowe naloty na co najmniej 200 meczetów, biur i mieszkań w dziesięciu niemieckich landach szukając podejrzanych islamistów.

W skoordynowanych działaniach o godzinie 6:30 rano brały udział setki policjantów i funkcjonariuszy służb antyterrorystycznych.

Celem niemieckich służb stało się ugrupowanie „Prawdziwa religia” sympatyzujące z ISIS i oskarżane o rekrutowanie terrorystów islamskich. Grupa „wychwala Świętą Wojnę i ataki terrorystyczne, a także tworzy unikalne środowisko służące rekrutacji dżihadystów”, uważają niemieckie władze. Rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych powiedziała, że nie ma dowodów co do bezpośredniego zaangażowania grupy w przygotowywanie ataków w Niemczech.

„Przesłanie dla radykalnej islamistycznej sceny jest jasne: nie tolerujemy fanatyków, którzy próbują radykalizować młodych ludzi i wysyłać ich na dżihad”, oświadczył rano minister spraw wewnętrznych Hesji Peter Beuch.

To salafickie ugrupowanie stało się znane z akcji wręczenia 25 milionów egzemplarzy Koranu niemieckim obywatelom, za czym podążyły też groźby wobec dziennikarzy krytycznie piszących o salafitach.

Większość z 800 Niemców, którzy wzięli udział w dżihadzie w Syrii i Iraku to właśnie salafici, wierzący w dosłowną interpretację Koranu i powrót do praktyki islamu takiej jak miała miejsce w czasach pierwszych muzułmanów. To także zwolennicy kalifat i szariatu.

Aresztowano lidera sekty Ibrahima Abou-Nagie i kaznodzieję nienawiści Saida El Emrani znanego jako Abu Dujana. We Frankfurcie z kolei znaleziono wiele materiałów promujących Państwo Islamskie.

Władze liczą, że rozbicie „Prawdziwej religii” wyeliminuje główne źródło radykalizacji w kraju. (j)

ZA:EUROISLAM.PL

dam/euroislam.pl

16.11.2016, 8:50