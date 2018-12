Wielka akcja CBŚP. Zatrzymano 35 osób i przejęto 80 ton materiałów wybuchowych!

Policjanci z Zarządu w Łodzi CBŚP prowadzą pod nadzorem łódzkiego wydziału Prokuratury Krajowej śledztwo dotyczące nielegalnej produkcji, wprowadzania do obrotu na terenie Polski oraz przemytu do Europy znacznych ilości nielegalnych materiałów wybuchowych. Wszystko wskazuje na to, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej obracali wyrobami pirotechnicznymi klas F4,T2 i P2, którymi obrót i posiadanie jest zabronione. W związku z tym, że mogli działać na terenie różnych krajów Europy, policjanci skontaktowali się z tamtejszymi służbami, a wszelkie działania były prowadzone przy wsparciu Europol-u i Eurojust-u.