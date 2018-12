Wielka akcja CBŚP. 200 funkcjonariuszy, 13 osób zatrzymanych.

Policjanci CBŚP wspólnie z poznańską Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o przestępstwa narkotykowe i akcyzowe. Do sprawy zatrzymano 13 osób, zabezpieczając przy tym m.in. anaboliki, papierosy bez polskich znaków akcyzy, krajankę tytoniową oraz odzyskano samochód poszukiwany w Niemczech. W akcji brało udział blisko 200 funkcjonariuszy z CBŚP, SG, KAS i SPAP KWP w Gorzowie Wlkp.

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej prowadzone jest od wielu miesięcy przez policjantów z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim CBŚP wspólnie z prokuratorami Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Śledczy ustalili, że grupa działała w latach 2015 – 2016 na terenie woj. lubuskiego. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy mogli sprzedawać różne narkotyki tj.: kokainę, marihuanę i amfetaminę. Z wstępnych ustaleń wynika, że członkowie grupy nabywali także poza granicami kraju wyroby akcyzowe oraz mogli zajmować się handlem alkoholem. Według śledczych w tym okresie członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek wyroby akcyzowe w postaci alkoholu, papierosów i tytoniu do palenia, co mogło spowodować straty dla Skarby Państwa na kwotę około 42 milionów złotych.