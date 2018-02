Wielka akcja CBA! Spółka wyłudziła 30 mln zł VAT. Zatrzymano prezesów

Prezes i wiceprezes dużej warszawskiej agencji pracy tymczasowej zostali zatrzymani przez agentów CBA z Łodzi. W tej realizacji brali udział także żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. Do tej samej sprawy policjanci z komendy wojewódzkiej zatrzymali członka zarządu spółki zajmującej się pośrednictwem pracy. Wszyscy wpadli ręce CBA i policji w Warszawie.

Zorganizowana grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, uszczupleniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku, a także legalizowania prania pochodzących z przestępstw brudnych pieniędzy.

W ramach specjalnie założonej, fikcyjnej działalności spółki - handlu odzieżą i tkaninami, zatrzymani wystawiali faktury VAT, poświadczające nieprawdę, co do rzeczywistej realizacji zafakturowanego kupna towarów i dokumentujące transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Śledztwo wykazało, że handel ubraniami to tylko przykrywka do przestępczej aktywności. W ten sposób zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – w latach 2014-2016 było to ponad 30 mln zł na szkodę Skarbu Państwa. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw. Agenci z CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i siedzibę spółki. Cała trójka w prokuraturze w Łodzi usłyszała zarzuty m.in. prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu podatku VAT wielkiej wartości.

W czerwcu ub.r. funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali biznesmena, w jednej z łódzkich restauracji, na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Do dziś w tym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 32. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał „przeprać” blisko 25 mln zł „brudnej” gotówki.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

dam/cba.gov.pl