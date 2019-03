Wieliński z 'GW' ma swoją teorię nt. jazdy na hulajnodze po Pomniku Smoleńskim

Polecam odwiedzić Berlin. Jest tam fantastyczny pomnik Ofiar Holokaustu. I wiesz co? Ludzie po nim łażą, siedzą i jakoś wszyscy żyją. Nikt się nie trzepie jak poparzony.

A Adaś na rynku w Krakowie. Też go nikt nie pilnuje.

To jest przerost formy nad treścią na maxa.

No i ten gość ma rację - ten projekt jest kretyński. A do tego jest plagiatem.

Jedyny pomnik na świecie którego pilnują psy 24h. Nawet w Korei tak nie jest..

