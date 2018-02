Większość kolaborowała z Niemcami - tylko nie Polska

Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, mówił na antenie Telewizji Trwam o tym, że Polacy muszą bronić swojego dobrego imienia. Problem w tym, że na Zachodzie powszechnie nie rozumie się natury niemieckiej okupacji w naszym kraju.

,,Ludziom w Europie Zachodniej trudno jest po prostu sobie uświadomić, iż w Polsce Niemcy mordowali Polaków wraz z całymi rodzinami dlatego, że pomagali oni Żydom, że ratowali rodziny żydowskie, że ratowali dzieci żydowskie, że ich chronili'' - powiedział Macierewicz.

,,Musimy oczywiście swojego dobrego imienia bronić na całym świecie, bronić w Polsce, ale także na całym świecie, wyjaśniając, tłumacząc innym narodom, innym państwom, które często po prostu nie miały takich doświadczeń'' - dodał.

,,Większość państw Europy kolaborowała z Niemcami, kolaborowała z hitlerowcami, także duża część kolaborowała w organizowaniu Holokaustu. To Polacy byli jedynymi, którzy nie kolaborowali'' - stwierdził.

,,Naród polski ma prawo bronić swojego dobrego imienia, ma prawo bronić swojej historii, ma prawo bronić godności tych, którzy poświęcali życie nie tylko walcząc o niepodległość Polski, ale także chroniąc życie innych ludzi, poświęcając swoje rodziny, siebie samych po to, żeby nie dać się nienawiści, po to, żeby ten odrażający hitlerowski totalitaryzm, który wprowadził śmierć i zniszczenie do Polski, powstrzymać, ratując każde życie'' - mówił Macierewicz.

,,Polacy są wychowani w takim przekonaniu, iż nasze działania, nasze bohaterstwo, nasze zalety są oczywiste i mówienie o nich jest pewnego rodzaju niezręcznością, a nawet czujemy się czasami zażenowani musząc tłumaczyć, jak naprawdę wyglądało bohaterstwo naszych ojców i naszych dziadów'' - przypomniał.

mod/radiomaryja.pl