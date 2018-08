Wiedeń bez Sobieskiego. Marszałek żąda wyjaśnień

"Będę w czasie mojej wizyty w Wiedniu na ten temat rozmawiał, pytał, wyjaśniał sprawę. Temat ten na pewno pojawi się w czasie moich rozmów z moją austriacką odpowiedniczką, a będę miał z panią przewodniczącą w czasie mojego pobytu w Austrii dwa spotkania" - mówi Stanisław Karczewski, komentując decyzję o rezygnacji z postawienia pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu.

Przypomnijmy, kilka dni temu informowaliśmy o decyzji władz lokalnych, które stwierdziły, iż pomnik polskiego króla nie pojawi się w stolicy Austrii, ponieważ niesie za sobą wydźwięk "antyturecki".

"W związku z odmowną decyzją rady co do pomnika nie będzie on postawiony w Wiedniu. Znajdzie się jednak dla niego honorowe miejsce w Krakowie" - napisał Ernst Woller przewodniczący Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia.

Jednocześnie podkreślono, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie konkurs na miejsce pamięci o Janie III Sobieskim, który "odpowiadałby dzisiejszym standardom".

"Strona wiedeńska przedstawiła alternatywną wizję upamiętnienia bitwy pod Wiedniem i zaprezentowała nowy punkt widzenia na kwestię pomnika, co było de facto zerwaniem dotychczasowych ustaleń między stronami wiedeńską i krakowską" - czytamy w oświadczeniu Komitetu Budowy Pomnika.

mor/niezalezna.pl/Fronda.pl