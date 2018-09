Widowiskowa porażka KOD-ziarzy

Garstka bezradnych w swej bezsilności, pozbawionych społecznego wsparcia i umiejętności artykułowania własnych poglądów sierot po PRL po raz kolejny wykrzykiwała dzisiaj w obecności Prezydenta RP słowo, którego znaczenia nie rozumie. Wychowana na sowieckich wzorach 15-osobowa grupka została zgaszona przez głowę państwa trzema krótkimi zdaniami:

- To, że przeszkadzają nam tutaj, to oznacza dokładne zaprzeczenie temu, co ci państwo krzyczą. Są tutaj, ponieważ konstytucja jest przestrzegana - ich wolność zgromadzeń, ich wolność wyrażania swoich poglądów. Są tutaj, ponieważ przestrzegana jest demokracja.

Ciekawe, kiedy i gdzie znowu zobaczymy tę żałosną objazdową grupkę wrogów Konstytucji RP, demokracji i Polski. Bo tego, że ich wkrótce ujrzymy i usłyszymy jestem pewny. Głupoty w pewnym stadium rozwojowym nie sposób już uleczyć.

Jerzy Bukowski