Wiceszef PiS Adam Lipiński dla Frondy: Tylko my mamy odwagę zreformować Wymiar Sprawiedliwości

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Z jakich powodów Prawo i Sprawiedliwość uznało, że reforma sądownictwa jest niezbędna?

Adam Lipiński, wiceszef PiS: Przede wszystkim z analizy patologii w polskim sadownictwie. Prawo i Sprawiedliwość wsłuchuje się w głos Polaków. Społeczeństwo od wielu lat zwracało uwagę, że Wymiar Sprawiedliwości bardzo źle funkcjonuje.

Co zatem wynika z analiz?

Proszę zwrócić uwagę, ile jest w Polsce Sędziów, a ile trwają rozprawy. W normalnym kraju nie jest możliwe, aby prosta sprawa trwała tak wiele lat. Jednocześnie mamy największą ilość Sędziów przypadających na sto mieszkańców – coś tutaj nie gra, to oczywiste!

Czy winni sprawy są niektórzy spośród Sędziów, czy jest to raczej wina nieodpowiedniego systemu?

Doskonale wiemy, że do zawodu sędziego nie idą ludzie, którzy się do niego nie nadają. Zdecydowana większość wśród Sędziów, to ludzie bardzo dobrze wykształceni i przygotowani do wykonywania zawodu. Zatem to nie wina Sędziów, a systemu.

Jednak jest pewna grupa sędziów, która uważa się za grupę uprzywilejowaną, za kastę.

Sądownictwo jak każda grupa zawodowa, jest częściowo upolitycznione a nawet upartyjnione (nie mam oczywiście na myśli członkostwa, ale sympatie polityczne). Wśród środowiska sędziowskiego z pewnością zatem występuje napięcie polityczne.

Pojawiają się jednak zarzuty, że PiS chce upolitycznić Sądy…

My jako jedyna ekipa w kraju mamy odwagę zająć się tą sprawą, inni nigdy by się tym nie zajęli mimo iż wszyscy dostrzegają patologie.

Dlaczego Pańskim zdaniem inni nie mieliby odwagi aby zająć się tą sprawą?

Dlatego, że zajęcie się akurat Sądami oznacza wywołanie konfliktu z bardzo wpływową grupą zawodową.

Czy to znaczy, że PiS sądzi, iż z jakichś powodów ten konflikt wygra?

Nie wiem czy wygramy ten konflikt, jednak mamy nadzieję, że uda się nam Wymiar Sprawiedliwości zreformować. Naszym celem jest zlikwidowanie patologii wśród Sędziów. Jak pan wie przyjmujemy bardzo ambitny plan zmian w Polsce, nie tylko w Wymiarze Sprawiedliwości. Wiem, że płacimy za to wysoką cenę – ustawa dezubekizacyjna spowodowała, że dziś kilka tysięcy ludzi nas nienawidzi. Jednak i ta nienawiść nas nie zatrzyma, trzeba było to zrobić po dwudziestu kilku latach totalnej patologii. My się po prostu nie boimy.

Jacy powinni być Sędziowie? Jak powinien wyglądać Wymiar Sprawiedliwości?

Sędziowie powinni być nie tylko uczciwi, ale i pracowici. Teraz mechanizm jest taki, że na sto tysięcy mieszkańców mamy bardzo dużo Sędziów, a sprawy toczą się latami co powoduje totalną dysfunkcjonalność aparatu sprawiedliwości.

Na koniec pozwolę sobie zapytać o reprywatyzację, która ściśle związana jest z problemem o którym rozmawiamy. Czy Komisja Weryfikacyjna spełni swoje zadanie?

Tak dokładnie, sprawa reprywatyzacyjna dokładnie pokazuje na czym polegał dotychczasowy problem Sądów. Mam nadzieję, że Komisja przyczyni się do rozwiązania problemów, sprawa nie jest prosta, musimy poczekać jakie owoce przyniosą jej prace. Ani Prokuratura ani Komisja Śledcza do tej pory nie wystarczały, zatem trzeba było powołać specjalną komisję, która w końcu rozwiąże ten problem. Trzeba zmienić cały mechanizm, aby był bardziej sprawny.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

15.02.2017, 12:35