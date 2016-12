Wiceszef PiS Adam Lipiński dla F: Musimy zatrzymać tę nienawiść w innym wypadku dojdzie do tragedii.

reklama

fot: Youtube reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jak w tej chwili, to znaczy od czasu zablokowania mównicy Sejmowej, i od czasu protestów KOD-u pod Sejmem wygląda praca Sejmu, praca Prawa i Sprawiedliwości?

Adam Lipiński, wiceprezes PiS: W tej chwili mamy przerwę w pracach Sejmu, ciężko sobie wyobrazić abyśmy cokolwiek robili w parlamencie.

Jaka panuje atmosfera wśród polityków?

Powiem osobiście, że przeżyłem w Sejmie wiele lat, widziałem wiele różnych formacji politycznych i jeszcze nigdy nie widziałem takiej nienawiści. Samoobrona, Partia X, LPR to nic przy tym co robą PO, Nowoczesna i PSL. Mamy zupełnie nową jakość polityczną, mam przy tym wrażenie, że ktoś chce doprowadzić do wojny domowej.

To co się dzieje w Sejmie, nie jednego napawa niepokojem. Czy uda się znaleźć rozwiązanie sytuacji? Kto będzie musiał ustąpić?

Aby doszło do kompromisu musi pojawić się wola po obu stronach. Niestety po drugiej stronie jak na razie jej nie ma. Poza Ruchem Kukiza, partie stwierdziły, że nie są w stanie osiągnąć zamierzonych przez siebie planów w Sejmie, stąd ich agresywne działania. Na początku uruchomili opinię międzynarodową, nie wyszło im zatem teraz mamy krok drugi – ulicę. Niestety tego typu prowokacje mogą skończyć się tragicznie. Patrząc po reakcjach społeczeństwa możemy spodziewać się najgorszego, pełno w nich emocji, nienawiści, która zaczyna panować u zwolenników jednej i drugiej strony. Pragnąłbym zaapelować, aby nie wzniecać tych negatywnych emocji, powinniśmy zrobić wszystko aby je uspokoić. Jeśli nie uda się nam tego zrobić to może mieć bardzo daleko idące konsekwencje.

Jakie?

Są osoby psychicznie słabsze, które mogą nie wytrzymać napięcia, są również różne psychopatyczne osobowości, które będąc nakręcane mogą zachować się w sposób zagrażający innym ludziom. Mogą być oni brutalni. Trzeba to powiedzieć, komuś zależy aby uruchomić ten mechanizm, mechanizm brutalnych zachowań.

W jaki sposób zachowa się PiS? Prezes Jarosław Kaczyński zapowiada, że nie będzie tolerował takiej hucpy, co to znaczy? Jakie podejmiecie działania?

Jest Konstytucja, są zasady, które regulują działalność Parlamentu i życia publicznego. Nie może być tak, że opozycja zacznie to podważać tylko i wyłącznie dlatego, że nie wygrywa ich strona. Wykluczenie posła, który przeszkadza Marszałkowi Sejmu w prowadzeniu obrad jest to rzecz, która była wielokrotnie stosowana. Natomiast zaangażowanie się całych klubów w to, aby zablokować obrady, to coś zupełnie nowego, coś nowego w życiu publicznym. Nie może być tak, że grupa mniejszościowych, niezadowolonych posłów, całkowicie blokuje działalność Parlamentu. My, mamy swoje racje, oni mają swoje, ale nie oznacza to, że mogą blokować mechanizm demokratyczny.

Joachim Brudziński za to w imieniu zarządu PiS powiedział, ze w razie koniczności poprosi społeczeństwo o wsparcie. Jakiego zatem wsparcia byście oczekiwali i jaka konkretnie sytuacja musiałaby mieć miejsce, aby społeczeństwo zostało przez was o taką pomoc poproszone?

Jest wolny wybór jeżeli chodzi o demonstracje, zakładam, że chodziło wyłącznie o to. Będzie manifestacja za manifestację. Nie jest to dobre rozwiązanie, jednak trzeba podjąć działania, które rozwiążą sprawę.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

20.12.2016, 8:00