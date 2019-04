Wiceszef MSZ: Timmermans jest po prostu polonofobem!

„ Argumentacja, która jest podawana przez pana Timmermansa, który – wiele na to wskazuje - jest po prostu polonofobem, pokazuje, że on próbuje stosować nierówne standardy - nie ma punktu odniesienia, który jest w innych krajach Unii Europejskiej”

Odnosił się tym samym do wszczętego wczoraj, kolejnego postępowania wobec Polski, o naruszenie prawa UE. Komisja Europejska wysłała pismo z formalnym zawiadomieniem w sprawie „nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów”.

„[…] Timmermans zapomniał lub ktoś mu nie podpowiedział, że to właśnie sądownictwo dyscyplinarne jest kluczową sprawą całej reformy. To najbardziej bolało ludzi, że sądy niesprawiedliwie oceniały sędziów. Tak, jak pewna pani ze środowiska sędziów powiedziała, że "sędziowie są zupełnie nadzwyczajną kastą", to ta kastowość przekładała się też na sądownictwo dyscyplinarne, bo było ono realizowane wewnątrz tego środowiska”.