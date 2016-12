Wiceszef MRPiPS tłumaczy, co zmieni się od nowego roku w prawie pracy

reklama

Rozpoczęcie działania komisji kodyfikacyjnej prawa pracy, przyznanie jednorazowych dodatków emerytom oraz obniżenie wieku emerytalnego - to według wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Marcina Zielenieckiego najważniejsze wydarzenia 2016 r. w dziedzinie prawa pracy.

Zieleniecki powiedział PAP, że jednym z najważniejszych wydarzeń w 2016 roku było rozpoczęcie prac komisji kodyfikacyjnej prawa pracy. Zwrócił uwagę, że zadaniem komisji jest wypracowanie projektów dwóch nowych kodeksów pracy: zbiorowego i indywidualnego.

Według wiceministra, komisja od początku pracuje intensywnie. "Wykonano już wiele pracy. Po tych pierwszych trzech miesiącach mam pozytywny obraz pracy komisji. Chyba zaryzykowałbym stwierdzenie, że o ile na początku byłem sceptycznie nastawiony, że uda się te oba projekty przygotować w terminie 18 miesięcy, to w tej chwili mój optymizm jest dużo większy" - powiedział.

Jak podkreślił Zieleniecki, komisja będzie musiała wypracować stanowisko m.in. ws. reprezentacji związkowej pracowników w zakładach pracy. "Mamy do czynienia z problemem, że obecnie przepisy nie zachęcają do tego, by przystępować do związków zawodowych. Mamy całe sektory gospodarki, gdzie pracownicy nie są reprezentowani" - stwierdził.

W jego opinii, komisja będzie musiała zająć się problemami związanymi "z nietypowymi formami zatrudnienia". "Jest tam masa różnych pytań, np. zatrudnienie tymczasowe, czy ma się znaleźć w kodeksie, czy nie. Czy osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych powinniśmy objąć przepisami kodeksu? W jakim zakresie kodeks powinien mieć do nich zastosowanie?" - mówił Zieleniecki.

Zdaniem wiceministra, komisja powinna wypracować również takie rozwiązania, które pozwolą na ożywienie dialogu społecznego. "W Polsce dialog jest bardzo słaby, przede wszystkim na szczeblu zakładowym i pozazakładowym. Musimy szukać ożywienia tego dialogu, aby kodeksy prawa zbiorowego i indywidualnego pozwalały na to" - zaznaczył.

We wrześniu Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (KKPP) rozpoczęła prace nad nowymi kodeksami pracy: indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Szefem komisji został Zieleniecki. Kadencja KKPP ma trwać 18 miesięcy. W marcu 2018 r. komisja ma przedstawić projekty kodeksów.

