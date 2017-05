Wiceszef ABW z czasów PO uciekał nago z mieszkania kochanki

reklama

Były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z czasów rządów PO-PSL uciekał nago z mieszkania kochanki - tak ustalili śledczy badający sprawę domniemanego pobicia. Sprawa dotyczy 2011 roku i pobicia pięćdziesięcioletniego Jacka M.

Jak ustalono, mężczyzna doznał dotkliwych obrażeń głowy, gdy uciekał przez balkon z mieszkania swojej sekretarki. Jacek M. wyskoczył nago z drugiego piętra.

O Jacku M. zrobiło się głośno we wrześniu 2011 roku w związku ze sprawą pobicia, którego padł ofiarą. Jak się okazuje, nie chodziło wcale o pobicie, ale przykre konsekwencje romansu, w jaki wdał się mężczyzna.

Jak ustalili śledczy, WJacek M. został zmuszony do ucieczki z mieszkania swojej sekretarki, a jednocześnie kochanki. Do domu nieoczekiwanie bowiem jej mąż. Wiceszef ABW wyskoczył przez balkon, upadł na chodnik i boleśnie obił sobie głowę. Jak ustalono w śledztwie, cały we krwi wrócił do mieszkania kochanki, by odebrać rzeczy osobiste. Został przywitany przez... jej męża. Jednak między mężczyznami nie doszło do bójki.

Ostatecznie jako że śledztwo wykazało, że Jacek M. nie został pobity, sprawa została umorzona.

daug/se.pl

13.05.2017, 19:34