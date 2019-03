Wicepremier uspokaja uczniów: Egzaminy ODBĘDĄ się!

"Wierzę głęboko, że związki zawodowe wsłuchają się w głos rodziców, dzieci i opinii publicznej, bo dzisiaj kolejny raz ukazują się sondaże, które bardzo wyraźnie pokazują, że nauczyciele, oczywiście, mają prawo do strajku i do upominania się o wyższe wynagrodzenie"- powiedziała podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier Beata Szydło.

Odnosząc się do strajku nauczycieli, zapewniła, że rząd chce spełnić te oczekiwania, co pokazuje chociażby decyzja o przyspieszeniu podwyżki planowanej wcześniej na styczeń 2020 r. Warto jednak, aby związki zawodowe wzięły pod uwagę "opinię publiczną, ale przede wszystkim dobro uczniów", gdyż to ono jest priorytetem negocjacji.

"Koalicja Europejska jednego dnia obiecuje, że będzie kontynuować programy Prawa i Sprawiedliwości, a drugiego wycofuje się z tego. Kłamią, zmieniają zdanie, w kampaniach wyborczych opowiadają co innego, a potem kiedy rządzą, robią co innego"- podkreśliła Szydło.

Na konferencji PiS zaprezentowano nowy spot przedstawiający polityków opozycji negujących propozycje m.in. 500 plus czy Emerytura plus. Na filmie wykorzystano wypowiedź lidera PO Grzegorza Schetyny z 24 marca br., który mówił: "Pomoc socjalna jest niezbędna, to truizm. Po raz kolejny z całą mocą gwarantuję, nic co przyznane, nie będzie odebrane". Zestawiono ją z późniejszymi wypowiedziami w mediach m.in. posłanki PO-KO Urszuli Augustyn czy b. premiera i b. szefa NBP Marka Belki, a także liderki Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer.