Wicepremier Szydło z 'Wyborczą' w ręku: Oto stosunek opozycji do Polaków!

Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" opublikowała ohydny artykuł, który oburzył nawet... niektórych dziennikarzy gazety z Czerskiej. Do rewelacji zaprezentowanych także na okładce odniosła się również wicepremier Beata Szydło.

Do wieczornego programu w TVP Info przyszła z dzisiejszym egzemplarzem dziennika. Jak podkreśliła, nie spodziewała się nigdy, że będzie kiedykolwiek cytować "GW", jednak tym razem na łamach tego dziennika została „obnażona cała prawda o tym, jak wyglądały i jak będą wyglądać rządy Koalicji Europejskiej”.

We wtorkowym wydaniu "Wyborczej" ukazał się artykuł zatytułowany „PiS hojnie rozdaje nasze pieniądze”. Co, zdaniem autora, jest tym "hojnym rozdawnictwem"? Podwyżki dla wojskowych, nauczycieli i pielęgniarek. Przedstawiono również wyliczenia procentowe tych podwyżek.

"Wyśmiane zostały propozycje podwyżek i transferu środków finansowych dla różnych grup społecznych. „Gazeta Wyborcza” nazywa to „rozdawnictwem”, powołując się na podwyżki dla wojskowych, pielęgniarek i nauczycieli.. Tym się różnimy. PiS chce, by z owoców wzrostu gospodarczego korzystali wszyscy Polacy, wszystkie grypy społeczne, a politycy KE popieranej przez „GW” szydzą z tego i mówią, że to jest rozdawnictwo"- powiedziała wicepremier.