Wicepremier: Polexit? NIE MA MOWY!!!

"Polska jest w Europie od tysiąca lat i my jesteśmy opcją polityczną, która opowiada się ze sensownymi strukturami europejskimi. Nie ma mowy, aby Polska wychodziła z Europy, to jest oczywiste"- podkreślił w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info wicepremier Piotr Gliński.

"Mam nadzieję, że te wybory dadzą odpowiedź na to, w którą stronę pójdzie Europa. Mam nadzieję, że to będzie dobra strona, że to będzie instytucja, która będzie szanowała suwerenność i interesy równo wszystkich partnerów europejskich"- stwierdził wicepremier, odnosząc się do pytania o tegoroczne wybory do PE. Minister ocenił, że jego formacja polityczna ma szanse na zwycięstwo, ponieważ Polacy są rozsądni.