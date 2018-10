Wicepremier Piotr Gliński: Niemcy są nam winne sprawiedliwość

,,To jest oczywiste, że wielka zbrodnia oraz zapaść cywilizacyjna, która była konsekwencją napaści Niemiec na Polskę domaga się sprawiedliwości'' - powiedział wicepremier, prof. Piotr Gliński. Na antenie ,,Radia Maryja'' i TV Trwam minister kultury mówił, że Niemcy powinni zapłacić Polsce za zbrodnie, które wyrządzili.

,,To jest oczywiste, że wielka zbrodnia oraz zapaść cywilizacyjna, która była konsekwencją napaści Niemiec na Polskę domaga się sprawiedliwości. Tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Jeden z naszych posłów p. Mularczyk bardzo ciężko nad tym pracuje, żeby przygotować to od strony formalno-prawnej i także faktograficzno-historycznej'' - wskazał dosłownie Gliński.

Minister wskazywał też, że musimy wciąż budować i umacniać wiedzę o polskiej historii. Temu służy między innymi Muzeum Historii Polski. Jak dodawał, muzeów mamy wciąż zdecydowanie za mało - nawet dwu- lub trzykrotnie mniej, niż w innych krajach europejskich.

,,Nie ma muzeum, które by w dostateczny dobry sposób przedstawiało tę akcję eksterminacji polskich elit. Mamy Muzeum Katyńskie, bo to była ta zbrodnia najbardziej znana, ale eksterminacja polskich elit, w tym księży, nie jest dostatecznie opisana i przedstawiana. Być może w tym muzeum, które tutaj budujemy wspólnie w Toruniu będzie to pokazane'' - wskazywał Gliński.

Jak dodawał, inicjatywa toruńska jest niezwykle ważna. ,,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego buduje wspólnie z Fundacją Lux Veritatis Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, ponieważ my chcemy pokazać historię Polski poprzez aksjologię Jana Pawła II. To jest rzecz niesamowicie ciekawa z wszystkich punktów widzenia. Tam także będzie prezentowana dokumentacja dotycząca relacji polsko-żydowskich z II wojny światowej. To jest wielki zasób, który został w Toruniu zebrany'' - powiedział Gliński.

mod/radiomaryja.pl