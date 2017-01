Wicepremier Morawiecki: Polska potrzebuje agentów zmiany...

reklama

By Marek Mytnik (Bank Zachodni WBK) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons, zdj. wykadrowane

Wicepremier Mateusz Morawiecki gościł na uniwersytecie w Cambridge. Polski minister rozwoju i finansów wziął udział w Kongresie młodych Polaków studiujących w Wielkiej Brytanii.

Było to już dziesiąte tego rodzaju spotkanie. Mateusz Morawiecki próbował w pewien sposób zachęcić młodych do powrotu do kraju. Wicepremier podkreślał, że Polsce potrzebni są właśnie tacy ludzie, jak młodzi Polacy studiujący na prestiżowych brytyjskich uczelniach.

"Studiujecie na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii i cały świat stoi przed wami otworem. Jednak przed podjęciem życiowych decyzji już po studiach, zachęcam was do przyjrzenia się biografiom najwybitniejszych Polaków okresu II Rzeczpospolitej – Narutowicz czy Mościcki też studiowali i pracowali na zagranicznych uniwersytetach – pierwszy w Zurychu, drugi we Fryburgu. Ale zdecydowali się wrócić do Polski i budować nasze państwo na nowo. Polska teraz też potrzebuje agentów zmiany – nowego pokolenia naukowców, menadżerów, urzędników którzy tchną nowego ducha w polskie firmy i instytucje. Moim marzeniem jest, żebyście pomimo wielu możliwości stojących przed wami zdecydowali się wrócić do Polski i pracować dla dobra naszego kraju"- mówił minister.

W tym roku konferencja była organizowana przez Congress of Polish Student Societies in the UK.

JJ/300polityka.pl, Fronda.pl

29.01.2017, 13:10